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РСМ за палежа пред българското посолство: Вандалски акт

Всеки опит за напрежение ще бъде санкциониран

15.06.2026 | 17:07 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Правителството на Северна Македония осъди палежа на автомобили пред българското посолство в Скопие, определяйки го като “вандалски акт” и изпрати послание, че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран с максимална строгост.

“Правителството категорично осъжда вандалския и недопустим акт на подпалване на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие. Подобни действия представляват атака срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава”, с казва в съобщението на правителството на РСМ, цитирано от БГНЕС.

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“Компетентните институции вече предприемат интензивни мерки за пълно изясняване на случая и идентифициране на извършителите. Като правителство искаме да изпратим ясно послание, че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран с максимална строгост“, казва властта и добави, че държавата има капацитета и ще реагира с пълната сила на институциите и няма да позволи на отделни лица да петнят репутацията на Северна Македония.

“Очакваме бързо и ефикасно разследване, пълно изясняване на инцидента и подходяща наказателна отговорност за извършителите. Правителството остава твърдо ангажирано със защитата на всички граждани и дипломатически мисии в страната и със запазването на стабилността, сигурността и добросъседските отношения“, се казва още в съобщението.

 

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Тагове:

РСМ автомобили палеж българско посолство Скопие вандалски акт
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