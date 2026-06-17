Трябва ли държавните служители сами да поемат осигурителните си вноски?

Държавните работници сами да плащат осигурителните си вноски, както правят останалите работещи в страната - предложението е на КРИБ.

По думите на председателят на Синдиката на административните служители в КТ "Подкрепа" Камелия Атанасова това е трябвало да се случи отдавна,

“Ние сме предлагали конкретния механизъм, по който това трябва да стане - осигуровките да станат част от заплатите на държавните служители, и същите заплати да бъдат актуализирани по начин, по който нетният им доход да не намалее. Това положение в момента е в ущърб на държавните служители, с оглед на това, че техният осигурителен доход е чувствително по-нисък и те са ощетени с по-ниски размери за всички осигурителни плащания - безработица, болнични, майчинство и най-вече пенсии", коментира Атанасова в предаването “България сутрин”.

Икономистът доц. Щерьо Ножаров добави, че според него в медиите се правят манипулации, хвърляйки се цифри от порядъка на 500-600 милиона.

"Ние не трябва да забравяме, че разделението е 60-40 - работодател - осигурено лице. И ако вземем това предвид, нетният ефект е 220 млн. евро за държавата. В нито един случай не е нито 500, нито 600 млн. Ако гледаме средните величини - за последно тримесечие на 2025 година разликата между публичния и частния сектор в брутното възнаграждение е 8,5%. А в първото тримесечие на 2026 година е 12%", коментира икономистът.

Пред Bulgaria ON AIR доц. Ножаров поясни, че разликата в нетното възнаграждение е 25% в полза на държавните служители.

Сивата икономика

Камелия Атанасова коментира и сивия сектор. По думите ѝ по официални данни от различни институции, сивата икономика е около 35%.

"Погледнах данни, които са по отношение публичен и частен сектор - частният сектор в тези данни изпреварва бюджетния сектор с 80-90 евро, като данните са за месец март 2026 година. Създава се публичен образ на държавната администрация и на всички хора, които работят ежедневно в защита на нашите интереси, като универсалното зло", коментира Атанасова.

Експертът припомни, че в миналото държавата е поемала осигуровките на всички, също така и частните работодатели са плащали 100% от осигуровките. Държавните служители работят в министерствата, териториалните поделения на НОИ, НЗОК, "Социално подпомагане", Инспекция по труда, част от работещите в общинската администрация и част от работещите в областната администрация.

Анализаторите влязоха в спор за точния брой държавни служители, но се съгласиха, че около 98 000 работят в регионалната и териториалната администрация, а още 55 000 - в МВР.

"Държавните служители не искат да бъдат държавни служители. Искат да спрат хората да ги мразят, да минат по Кодекс на труда, по клас прослужено време, каквото нямат, с право на втори трудов договор, с право да имат фирма на тяхно име, която да не е в конфликт на интереси, да имат право на синдикална защита. Държавният служител може да бъде уволнен от днес за утре без никаква причина", подчерта Атанасова.

"Международният опит не е свързан с това да се махнат всички пенсионери, а той е, че заплата, плюс получавана пенсия, не трябва да надвишава дохода, който е преди пенсиониране. В България се получава пълния размер на пенсията и на заплатата след пенсиониране. У нас служителите в МВР, които са първа категория труд, са 43 хиляди, те не си плащат осигуровките, получават ранно пенсиониране и след това получават и коефициент. Дори в Африка няма такъв модел", заключи доц. Ножаров.

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