Санкционираха млада шофьорка за дрифт, за близо година има 10 фиша (ВИДЕО)

Тази нощ, в 2.55 ч. в ОДЧ на отдел "Пътна полиция"-СДВР е получен сигнал за дрифт на ул. "Филип Аврамов" в столичния ж.к. "Младост". След светкавичната реакция на пътните полицаи, на място е установен лек автомобил "БМВ", управляван от 19-годишна девойка.

Служителите на реда съставили акт на нарушителката за неизползване на пътя по предназначение, санкционирана е с глоба в размер на 1500 евро и лишена от правоуправление на МПС за 12 месеца. Свалени са регистрационните табели на автомобила и той е спрян от движение за три месеца.

Младата водачка е санкционирана от органите на реда през 2024 г. още преди да придобие правоспособност – тогава е наказана за управление на МПС без шофьорска книжка.

От момента на придобиване на правоспособност – 24 март 2025 г. досега тя е санкционирана с 10 фиша за различни нарушения – неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан.