IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 51

Санкционираха млада шофьорка за дрифт, за близо година има 10 фиша (ВИДЕО)

Глобата е от 1500 евро, нарушителката е с отнета книжка за 12 месеца

17.06.2026 | 12:57 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тази нощ, в 2.55 ч. в ОДЧ на отдел "Пътна полиция"-СДВР е получен сигнал за дрифт на ул. "Филип Аврамов" в столичния ж.к. "Младост". След светкавичната реакция на пътните полицаи, на място е установен лек автомобил "БМВ", управляван от 19-годишна девойка. 

Служителите на реда съставили акт на нарушителката  за неизползване на пътя по предназначение, санкционирана е с глоба в размер на 1500 евро и лишена от правоуправление на МПС за 12 месеца. Свалени са регистрационните табели на автомобила и той е спрян от движение за три месеца.

Свързани статии

Младата водачка е санкционирана от органите на реда през 2024 г. още преди да придобие правоспособност – тогава е наказана за управление на МПС  без шофьорска книжка. 
От момента на придобиване на правоспособност – 24 март 2025 г. досега тя е санкционирана с 10 фиша за различни нарушения – неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

млада шофьорка дрифт 10 фиша
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem