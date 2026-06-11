Демерджиев за акцията срещугонки и дрифтове в Пловдив: Това е само началото

Започват мащабни действия срещу опасното шофиране. Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, съобщи във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод провелата се акция за опасно шофиране край Пловдив.

"Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата", категоричен е Демерджиев.

Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души.

Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заяви Демерджиев.

Гонките в страната са ежедневие и се явяват сериозен проблем. При гонка на "Челопешко шосе" загинаха четирима и 16 бяха ранени. След зверската катастрофа темата за незаконните автомобилни гонки отново излезе на преден план.

Според данни на "Пътна полиция" от началото на 2025 г. в страната са установени близо 900 случая на незаконни гонки, състезания и дрифтове.

В София най-често сигналите са за гонки по Околовръстния път, булевардите "България", "Сливница", "Ломско шосе" и Източната скоростна тангента. Само за осем месеца в столицата са подадени над 500 сигнала, а са съставени повече от 80 акта за подобни нарушения.

След катастрофата на "Челопешко шосе" премиерът Радев заръча никаква милост за джигитите по пътищата на съвещание по безопасността на пътищата.

МВР засилва контрола по рисковите участъци. Предвиждат се повече камери, автоматизирана обработка на данните от тях и по-чести проверки на местата, известни като сборни пунктове на любители на високите скорости.

Експерти по пътна безопасност смятат, че мерките са закъснели и няма да бъдат достатъчни без постоянен контрол, по-бърза реакция на сигналите и по-строги санкции срещу нарушителите. Според тях проблемът е по-дълбок и е свързан с чувството за безнаказаност сред част от участниците в тези гонки.