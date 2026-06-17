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Два трамвая се удариха в София, единият излезе от релсите ВИДЕО

На единият ватман му е прилошало, няма пострадали

17.06.2026 | 13:40 ч. 15
Снимка: фейсбук "Катастрофи София"

Снимка: фейсбук "Катастрофи София"

Два трамвая се удариха на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Константин Величков".

Катастрофата стана между трамвай номер 10 и 18. Няма пострадали при инцидента.  

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Движението на трамваи по линиите 8 и 10 в района на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“ е затруднено заради катастрофата. 

Единият трамвай е извън релсите.

На единия ватман му е прилошало, прегледан е от екип на Спешна помощ. 

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Тагове:

два трамвая се удариха движението затруднено
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