Два трамвая се удариха в София, единият излезе от релсите ВИДЕО

Два трамвая се удариха на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Константин Величков".

Катастрофата стана между трамвай номер 10 и 18. Няма пострадали при инцидента.

Движението на трамваи по линиите 8 и 10 в района на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“ е затруднено заради катастрофата.

Единият трамвай е извън релсите.

На единия ватман му е прилошало, прегледан е от екип на Спешна помощ.