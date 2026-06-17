Два трамвая се удариха в София, единият излезе от релсите ВИДЕО

Два трамвая се удариха на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Константин Величков".
Катастрофата стана между трамвай номер 10 и 18. Няма пострадали при инцидента.
Движението на трамваи по линиите 8 и 10 в района на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“ е затруднено заради катастрофата.
Единият трамвай е извън релсите.
На единия ватман му е прилошало, прегледан е от екип на Спешна помощ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.