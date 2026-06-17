Василев за руския патриарх Кирил: Служител е на КГБ

Депутатът Асен Василев не вижда проблем в налагането на санкции от страна на ЕК на руския патриарх Кирил (със светско име Владимир Гундяев, бел. ред.). Според лидера на ПП става въпрос “не за духовно лице, а за човек, свързан с руските служби”.

“Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше въпросът да се обмисли. В случая обаче става въпрос за г-н Гундяев, който е служител на КГБ. Съвсем резонно е да се сложат санкции на служител на руските служби. Не виждам проблем с това“, коментира бившият финансов министър.

Василев призова министъра на външните работи Велислава Петрова да даде ясно обяснение защо се поставят под съмнение европейските санкции срещу Русия. По думите му досега всички санкционни пакети са били в полза на България и не са навредили на страната.

Символични санкции?

Според лидера на ПП, ако определени мерки се определят като "символични", те имат важно политическо значение и изпращат ясен сигнал относно войната в Украйна.

“Ако наистина става въпрос за символични санкции, ясно трябва да се даде знак, че Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война. Украйна е нападната от Русия без причина, в разрез с международното право. И точно затова тя е санкционирана и България е подкрепяла всички санкционни пакети“, уточни Василев.

Според него България трябва да продължи последователната си политика в подкрепа на европейските решения и санкции, насочени срещу Русия заради войната в Украйна.