Борисов: българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на РСМ

Приветствам приетия от ЕП доклад по напредъка на РСМ за 2025 г. и направените от него констатации. С гласа си евродепутатите от всички групи дадоха ясно да се разбере, че няма да се допусне злоупотреба с европейските правила и договорености. Това заяви в своя фейсбук публикация лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Ето какво още пише той:

След подписването на Договора за приятелство и добросъседство през 2017 г., отново ГЕРБ застана в основата на размразяването на европейската перспектива за РСМ през 2022 г., когато бе договорен Европейският консенсус. Благодарение на мнозинство, което нашата парламентарна група осигури на тогавашните управляващи, НС прие декларацията, с която ясно очерта параметрите, които по-късно станаха основата и за самия договорен компромис между Брюксел и Скопие.

В този смисъл, атаката срещу Втория протокол към Договора за приятелство и добросъседство бе неуместна и контрапродуктивна. Поради тази причина се радвам, че мнозинството от членовете на ЕП категорично заявиха, че споразуменията трябва да се спазват, а опитите да бъдат заобиколени с процедурни хватки ще бъдат предотвратявани.

Българската позиция остава ясна и категорична - българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на западната ни съседка, за да може тя да започне своя преговорен процес по същество. За да продължат обаче тези преговори трябва стриктно да се изпълняват, както Договора за приятелство и добросъседство, така и всички протоколи към него, както всъщност е предвидено в европейската преговорна рамка. Всичко друго ще среща неразбиране и широк институционален и обществен отпор, както в България, така също и в Европа.

По-рано днес ЕП попари надеждите на Северна Македония да "мине метър" и да се промени "френското споразумение"

Премиерът Мицкоски на няколко пъти "имаше предчувствие" за подобни промени, като се разчиташе предложенията на Томас Вайц да бъдат приети. Правителството на западната ни съседка на няколко пъти правеше совалки в Европа, за да постигне заобикаляне на преговорната рамка.

вропейският парламент предупреди Северна Македония за заплахата от "Сръбски свят". подчерта, че вписването на българите в конституцията е задължително условие за напредък и призова Скопие да отвори архивите на югославските тайни служби УДБА и Кос.