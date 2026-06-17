Протест срещу омразата в РСМ: Затварят трите гранични пункта на 21 юни

Граждански организации затварят трите гранични пункта със Северна македония тази неделя, 21 юни. Блокадата ще бъде два часа - от 11 до 13 часа.

Заповядайте тази неделя от 11 часа на един от трите гранични пункта със Северна Македония да блокираме заедно границата със Северна Македония за 2 часа. Протестът е съгласуван с МВР на България, съобщават от Фондация "Македония".

"Целта е демонстративно да покажем на Мицкоски, че не може да продължава с преследването на българите в страната, палежите, нападенията и монтираните съдебни присъди за българи. Елате за да подкрепим освобождаването и правото на лечение на Ива Михайлова от Кочани. Да подкрепим българинът Драги Каров от Велес, Люпчо Георгиевски от Битоля и още хиляди преследвани, съдени и малтретирани българи от Македония от режима в Скопие.

Целта ни е да покажем на Мицкоски, че не може да продължава с репресиите. Нямаме за цел да пречим на гражданите и тяхното свободно преминаване през границата, затова блокираме за 2 часа, а не за постоянно. Елате да покажем обединение и сила, българи, призовават от фондацията.

Инициативите за блокиране на българо-македонската граница са контрапродуктивни и могат да навредят на българската позиция по отношенията със Северна Македония, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова по повод подготвяни протестни действия.

По думите ѝ подобни инициативи не са свързани с действията на българското правителство и не допринасят за защитата на националния интерес