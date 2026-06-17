Митов за патриарх Кирил: Звучи по-често звучи като военолюбец, отколкото като духовен водач

Аргументът, че санкционирането на патриарх Кирил представлявало намеса в църковните дела, звучи повече като удобно оправдание, отколкото като сериозна външнополитическа позиция. Това заявява в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ Даниел Митов.

Ето какво още пише той:

Признавам, че ми е трудно да разбера логиката на българската позиция да се противопостави на включването на руския патриарх Кирил в новия пакет санкции срещу Русия.

Още по-трудно ми е да разбера как точно българският национален интерес се оказа свързан с това България да рискува да блокира целия санкционен пакет заради капелана на Путин.

Тук не обсъждаме духовния сан на лицето Владимир Гундяев. Не става дума за православие. Не става дума за църковни дела или канон.

Става дума за човек, който от години използва авторитета на църквата, за да оправдава войната, руската агресия срещу Украйна и убийството на невинни хора. Човек, който много по-често звучи като военолюбец, отколкото като духовен водач, призоваващ към мир.

Още по-странно е, че това се случва в момент, когато многократно са поставяни въпроси за ролята на структурите и активите на Руската православна църква в различни държави като инструмент за влияние и в някои случаи за заобикаляне на вече съществуващи санкционни режими.

Именно затова аргументът, че санкционирането на патриарх Кирил представлявало намеса в църковните дела, звучи повече като удобно оправдание, отколкото като сериозна външнополитическа позиция.

Новото българско правителство непрекъснато обяснява, че България щяла да води самостоятелна външна политика и да защитава твърдо националния интерес. Само че националният интерес не се доказва с това да заемаш различна позиция на всяка цена. Още по-малко с това да защитаваш позиции, които удивително съвпадат с интересите на Кремъл.

Именно тук възниква въпросът, каква точно българска полза произтича от това България да се превърне в основния защитник на един от най-видимите публични поддръжници на войната на Путин?

По-силна ли става сигурността ни? По-защитени ли стават българските граждани? По-успешна ли става външната ни политика?

Или просто за пореден път някой се опитва да представи чужд интерес като проява на независима българска позиция Защото между независима политика и адаптиране на чужди интереси има разлика. И тя обикновено се вижда много ясно отстрани.

Днес от думите на външният министър Велислава Петрова стана ясно, че България не подкрепя изцяло новия пакет санкции на ЕС срещу Русия.

"Има редица елементи, които не подкрепяме, те са свързани от една страна с енергетиката - да се осигури енергийната стабилност на страната, а другото е санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията "символни" санкции, които нямат икономически ефект, а в случая имат потенциала да бъдат контрапродуктивни, защото създават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда в посока на това, че Европа има вмешателство в църковни дела", посочи тя.