Бойко Рашков: Прекалено много станаха Невзоровците в нашата страна

Скандалът "Баба Алино" се разраства. Бойко Рашков хвърля нови въпроси в политическото пространство.

Според него зад случая стои мащабна схема, а около украинската структура КУБ има повече въпроси, отколкото отговори.

Защо крият информацията от депутатите

Миналата седмица на заседание взехме единодушно решение за изискване на документа от ДАНС към доц. Киселова, за запознаване на народните представители, както и цялата документация, свързана с дейността на фирмата КУБ, ръководена от Олег Невзоров, припомни хронологията на събитията депутатът от "Продължаваме промяната" в предаването "Денят ON AIR".

"Днес не разполагахме с всички документи. Вероятно за да не видим какви глупости са правени там. Изпратени са няколко странички с информация, която аз знам от публични личности. Тя съдържа недопустими противоречия за служба като ДАНС", заяви Бойко Рашков пред Bulgaria ON AIR.

Според него има разлика в изпратения до доц. Киселова информационен материал и материала от ДАНС във връзка с "Баба Алино".

"Не можахме да се запознаем с писмото, което е изпратено на г-жа Киселова. Утре би следвало да бъдем снабдени с този документ, за да видим с каква информация е информиран председателят на парламента и дали тя е постъпила адекватно", подчерта Рашков.

По думите му, ако е имало данни за извършени престъпления в информацията, тогава е трябвало към онзи момент да се предприемат действия по разследване.

Хронология на събитията в "Баба Алино"

Рашков припомни, че има факти като незаконна сеч в "Баба Алино" и съставени актове и глоби.

"Това разследване до момента не е приключило. Във връзка с удостоверенията за търпимост прокуратурата едва сега е започнала разследване. Защо прокуратурата е бездействала 3 години по тези дела? Може ли елементарни престъпления да се разследват по 3 години?! Прокуратурата участва в тази омерта - "няма никой виновен", "няма кой да бъде изправен пред съд". До момента нямаме нито едно приключило разследване", обясни депутатът.

"Колегите от "Възраждане" още през септември са сигнализирали главния прокурор. Тогава главен прокурор е Борислав Сарафов. Той очевидно се е задоволил само с това да изпрати материалите на ДАНС, след което ДАНС са отговорили, че има образувано досъдебно производство. Това затишие има някаква цел - да може да се осигури свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев в лицето на Невзоров", продължи Рашков.

Той добави, че има чисто правен въпрос, който представлява сериозен интерес: Ако Невзоров участва в процеса срещу Коцев със запазена в тайна самоличност, това е хипотеза, която законът изрично посочва при какви условия тази мярка се взема. Не е ясно каква е тази опасност.

Трябва ли Деньо Денев да бъде освободен

Рашков настоя, че ДАНС се задоволява с написването на заповед за експулсиране на Невзоров, но две седмици по-късно Деньо Денев взема обратното решение.

Според него Денев трябва да обясни като обвиняем кое е наложило издаването на такава заповед и защо тя не е мотивирана.

Ако така продължава, ние трябва да поискаме оставката на този и.ф. председател на ДАНС, даде заявка Рашков.

"Премиерът Радев, както го е назначил този човек, без да го проучи, така и трябва да си отиде, защото разбрахме какъв капацитет има. Няма да си губим времето някой да благоволи да изпрати материали, които представляват изключително важен въпрос", изтъкна гостът.

С какво се занимава Невзоров и има ли връзка с Коцев

Рашков допуска, че действително Невзоров може да се е занимавал с пране на пари, както се твърди.

"Стотици украински граждани са изпаднали в ситуацията, в която сега са изпаднали онези, закупили жилища в местността "Баба Алино", посочи той.

Депутатът от ПП твърди, че между Коцев и Невзоров няма никакви отношения и ангажираност, дори не са се срещали.

Рашков поясни, че на място в "Баба Алино" са правени проверки и са полагани усилия, а действия по незаконно строителство са предприети още преди Коцев да стане кмет.

Не дават информацията, когато ние я поискаме, но са склонни да я дават на журналисти - това е повече от възмутително, каза още Рашков, визирайки ДАНС.

Прекалено много станаха Невзоровците в нашата страна, отбеляза в заключение Рашков.