Десетки собственици с кредити за имоти в "Баба Алино"

Десетки собственици са изтеглили кредити, за да купят имоти в незаконното селище в местността "Баба Алино" край Варна, стана ясно от коментар на адвокат Мартин Костов в ефира на "България сутрин".

По думите му подобни случаи не трябва да бъдат оставяни без реакция, защото могат да създадат опасен прецедент.

"Ако позволим един подобен град да продължи да функционира, това в бъдеще, освен че може да доведе до множество подобни казуси, където без разрешение за строеж се застроява, може да стане дума и за опасност на здравето на тези хора", коментира Костов.

Той посочи, че рисковете не са само юридически. Според него е възможно сградите да не отговарят на изискванията за пожарна безопасност, да няма осигурен нормален достъп до пътища или да са нарушени други нормативни правила, което при инцидент може да доведе до сериозни последици.

Костов припомни и наводнението в Елените, като отбеляза, че и там е имало "множество незаконни постройки".

Държавата не трябва да чака трагедия

"Не е добре държавата да чака да се стига до трагедия, до разрушаване на жилища на хора, до смърт", подчерта адвокатът.

Според него всички сгради в местността трябва да бъдат обследвани, за да се установи дали отговарят на законовите изисквания.

Костов обясни още, че собствениците могат да насочат искове към строителите и към хората, с които са сключили договори. Ако се установи незаконосъобразен административен акт, нарушение на закона или действие на държавен орган в противоречие със закона, те могат да търсят обезщетение и от държавата.

"Хората имат право да насочат своите искови претенции към строителите и към тези, с които са сключили договор. Ако се установи наличието на някакъв незаконосъобразен административен акт, нарушение от закона или действие на държавен орган, който е в противоречие на закона, хората имат право да насочат претенциите си и към държавата за обезщетяване на настъпилите към тях вреди", обясни адв. Костов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му обаче не може да се говори за колективен иск, защото такъв тип иск защитава колективно право, а в случая става дума за индивидуалните права на всеки купувач.

Обжалването може да спечели време, но не решава проблема

Собствениците могат да обжалват евентуална заповед за събаряне, но според Костов това би им дало само време, без да реши основния проблем.

"Собствениците разполагат и с възможността и самата заповед за събаряне да я обжалват, което ще им спечели време, но няма да им реши проблема, защото най-вероятно тази заповед ще влезе в сила и ако държавата вземе подобно решение, ще се стигне до събарянето", каза той.

Адвокатът коментира и информацията за открити два сондажа за питейна вода на място. По думите му това също крие риск, ако не е съгласувано с компетентните органи.

"Ако някой си пусне питейна вода, без това да е синхронизирано с компетентните органи, не знаем вътре каква зараза ще има в тази питейна вода. Ако тази вода се смеси с други водоизточници, то това може да бъде опасно за целия град Варна", предупреди Костов.