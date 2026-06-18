Гълъб Донев изчислил колко трябват да е новият дълг, 3,8 млрд. са достатъчни

Докато парламентът отваря вратата за нов държавен дълг, българите продължават да се питат защо пазарската количка става все по-скъпа.

"Искам да разделим опозицията на 2 - тази в лицето на ПП и ДБ, които казаха, че искат твърдо да изтеглим 2,2 млрд. евро. След това излязоха от ГЕРБ и казаха, че 4 млрд. няма да ни стигнат и ще трябват още. Гълъб Донев е изчислил колко трябват и 3,8 млрд. ще са достатъчни", заяви депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков в "Денят ON AIR".

Според него перо по перо нещата ще бъдат ясни, когато се внесе бюджетът в Народното събрание.

"Постоянно излизат нови и нови разходи. От 6,8-те млрд. в хазната почти 2 от тях са за бъдещи периоди, тоест такива, които още не са влезли в бюджета. Имаме и близо 2 млрд., които държавата не може да пипа. Няма как това, което го поиска опозицията - да представим екселска таблица с точните разходи", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Ефектът, който СИГМА ще произведе, е да има прозрачност при обществените поръчки, посочи той.

"ББР е чудесен фонд, който може да помогне на българския бизнес. Липсата на елементарна проследимост на храните при производството до крайния потребител е сериозен здравен риск, не само загуби заради конкуренцията. Там, където има тъмнина, дава възможност за лесно създаване на монополи. Това го плащат производители и потребители. Добавената стойност не е разпределена поравно, а само в един от участниците", коментира гостът.

По думите му само в Министерството на земеделието има най-малко 100 регистъра, които не си говорят помежду си.

"Излезе информация от земеделски производители за натиск, сигурен съм, че това се проверява от съответната институция. С промяната в Закона за защита на конкуренцията дадохме сериозен контрол. Трябва да предпазим жителите от бухалките. Веригите като основен дистрибутор на стоки на дребно са длъжни да подходят социално и отговорно. Нека да спазват своя социален ангажимент и да си приведат надценките в нормални проценти", обясни депутатът от ПБ.