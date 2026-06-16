Дацов: Дългът финансира дефицита, той е вторична дейност

Бившият зам.-министър на финансите Любомир Дацов коментира новия дълг на страната и заяви, че има различни варианти за развитие. По думите му, ако има политическа воля и правителството има смелост, нещата са управляеми.

“Дългът финансира дефицита, той е вторична дейност. Тоест, ако се управлява дефицитът, дългът няма да бъде грижа”, обясни Дацов пред Nova news.

Според него дефицитът в момента не е извън контрол. “Ако не се случи нещо извънредно, Фискалният съвет го оценява на 3,7% на годишна база, тоест много близо до оценката на ЕК, която е 4%”, обясни финансистът.

“Животът ще изглежда малко по-лесен през 2027 година, ако правителството направи едни предварителни подготвителни стъпки през 2026 година. Не казвам да не се внася бюджет, той формално трябва да бъде внесен, но трябва да изглежда в параметрите на това, което е прието в момента”, категоричен бе Дацов.

Експертът допълни, че ако бъдат спазени тези параметри, нарастването на отделните параграфи в бюджета ще бъде на нивото на нарастване на номиналния брутен вътрешен продукт за тази година.

Дацов каза още, че една от причините България да влезе в процедура на свръхдефицит е, че не беше направена три или четири-годишна средносрочна фискална рамка.

“Това, което в момента правителството трябва да направи, е програма, която да показва как в следващите 4-5 години този структурен дефицит в бюджета ще бъде елиминиран”, каза в заключение Дацов.