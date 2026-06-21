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Планински спасители издирват жена край Банско

Тя се е движила по маршрута между "Кончето" и хижа "Вихрен"

21.06.2026 | 09:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Планински спасители издирват жена в района на Банско, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК за БТА.

По информация на службата жената се е движила вчера по маршрута между заслон "Кончето" и хижа "Вихрен", но не е стигнала до хижата.

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От ПСС уточниха, че условията за туризъм в планините са добри. Температурите са между 8 и 14 градуса, а по най-високите части има лека мъгла.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините днес ще бъде предимно слънчево. Следобед се очакват временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра - около 15 градуса.

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