МВнР след инцидента: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм

България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) по повод информацията в италиански медии за инцидент в български хотел, при който неонацисти са се опитали да нахлуят в хотел, в който са били отседнали италиански ученици от еврейски произход.

България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество, написаха от МВнР в социалната мрежа Екс.

От МВнР посочват, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи (МВР) във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна.

Редица италиански медии съобщиха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в български хотел на 2 август, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели.

Според медиите младите неонацисти са се събрали пред входа на хотела в София и са се опитали да нахлуят със сила в сградата, а след това са блокирали достъпа до нея. Според информацията дори след намесата на полицията нападателите са се върнали и отново са блокирали входа на хотела, което се определя от медиите като „тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа“, посочва БТА.

Послание на солидарност със засегнатите от инцидента италиански младежи отправи вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни.

От МВР съобщиха вчера, че служители на Областната дирекция на МВР в Благоевград са предприели незабавни действия във връзка със словесен конфликт между две групи, български и италиански граждани, възникнал на територията на Районното управление в Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнало.