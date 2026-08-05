Ремонт променя маршрути на столичния градски транспорт

Ремонт променя някои маршрути на градския транспорт в София до края на август.

От 00.00 часа на 08.08.2026 год. до 24.00 часа на 30.08.2026 год. ще бъдат извършени следните промени в организацията на движение на обществения транспорт:

1. Трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут от ж.к. „Западен парк“ до централна ж.п. гара, както следва: от ж.к. „Западен парк“ по маршрута до кръстовище ул. „Алабин“/бул. „Витоша“, наляво по бул. „Витоша“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“, централна ж.п. гара, наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ по маршрута до ж.к. „Западен парк“.

2. Трамвайна линия № 12 се закрива.

3. Трамвайна линия № 13 ще се движи по маршрут от ж.п. гара „Захарна фабрика“ до кв. „Орландовци“, както следва: от ж.п. гара „Захарна фабрика“ по маршрута до кръстовище ул. „Алабин“/бул. „Витоша“, наляво по бул. „Витоша“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и надясно по ул. „Козлодуй“ по маршрута на трамвайна линия № 18 до кв. „Орландовци“, двупосочно.

4. Трамвайна линия № 15 се закрива.

5. Трамвайна линия № 18 се закрива.

6. Ще се разкрие временна автобусна линия № А10ТМ с маршрут от метростанция „Витоша“ до метростанция „Стадион Васил Левски“, както следва (в посока метростанция „Стадион Васил Левски“): от начална спирка с код 0910 „Метростанция Витоша“ на крайната станция на трамвайни линии № 10, 13 и 15 по бул. „Черни връх“, бул. „Джеймс Баучер“, направо по ул. „Йосиф Петров“, наляво по ул. „Митрополит Кирил Видински“, наляво по бул. „Драган Цанков“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“, наляво по бул. „Свети Наум“ и надясно по бул. „Джеймс Баучер“ по маршрута до спирка с код 0911 „Метростанция Витоша“ – крайна (на крайната станция за трамвайни линии № 10, 13 и 15).

Автобусите ще спират на спирки:

- начална с код 0910 „Метростанция Витоша“ за трамвайни линии № 10, 13 и 15;

- на трамвайните и автобусни спирки по бул. „Черни връх“ и бул. „Джеймс Баучер“;

- на временна спирка на ул. „Митрополит Кирил Видински“ на кръстовището с ул. „Борова гора“ в посока бул. „Драган Цанков“;

- на временна спирка на бул. „Драган Цанков“ (съществуваща) при Българско национално радио в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“;

- крайна/начална с код 1914 „Ул. Граф Игнатиев“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в посока бул. „Черни връх“ за автобусни линии № 72, 76, 94, 204, 304 и 604.