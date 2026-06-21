30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе

30-годишен моторист загина при катастрофа тази вечер в Русе.
Инцидентът е станал в района на пътен възел „Охлюва“, съобщиха за БНТ от ОД на МВР в дунавския град.
Мотористът се е ударил в лек автомобил, управляван от 57 годишен мъж. Катастрофата е станала докато колата е правела обратен завой. Мотористът е загинал на място.
По първоначални данни мотористът е карал с превишена скорост.
Причините за инцидента се изясняват.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.