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30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе

По първоначални данни той е карал с превишена скорост

21.06.2026 | 22:17 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

30-годишен моторист загина при катастрофа тази вечер в Русе.

Инцидентът е станал в района на пътен възел „Охлюва“, съобщиха за БНТ от ОД на МВР в дунавския град.

Мотористът се е ударил в лек автомобил, управляван от 57 годишен мъж. Катастрофата е станала докато колата е правела обратен завой. Мотористът е загинал на място.

По първоначални данни мотористът е карал с превишена скорост.

Причините за инцидента се изясняват.

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