30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе

30-годишен моторист загина при катастрофа тази вечер в Русе.

Инцидентът е станал в района на пътен възел „Охлюва“, съобщиха за БНТ от ОД на МВР в дунавския град.

Мотористът се е ударил в лек автомобил, управляван от 57 годишен мъж. Катастрофата е станала докато колата е правела обратен завой. Мотористът е загинал на място.

По първоначални данни мотористът е карал с превишена скорост.

Причините за инцидента се изясняват.