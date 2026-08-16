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Ето го най-грозното куче в света ВИДЕО

То спечели награда от 5000 долара

16.08.2026 | 18:57 ч. 3
Снимки: Getty

Снимки: Getty

Осиновеният мопс Джини Лу печели 50-ия годишен конкурс за най-грозно куче в света, проведен в Санта Роса, Калифорния. Тя зае първо място на панаира в окръг Сонома, което й донесе награда от 5000 долара за собственичката си Мишел Грейди, съобщават от Euronews.

Джини Лу е спасена от планините на Южна Корея, след което е осиновена и изпратена в Калифорния.

Второ място отиде при Пинки - албинос, смесица от померан и чихуахуа, а трето място - при Ото, чихуахуа от смесена порода, който получи награда от 2000 долара.

Конкурсът има за цел да привлече вниманието към ползите от осиновяването на кучета от приюти. Сред участниците тази година беше Клара, 12-годишно китайско гребенасто куче, което пътува от Полша със собственичката си Марселина Каспруш.

Каспруш отбеляза, че паричната награда не е основната причина за участието ѝ. Според нея, ако конкурсът вдъхнови дори един човек да осинови куче от приют, това само по себе си ще бъде победа.

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