Българските власти задържаха китаец, обвиниха го в шпионаж

На 19 юни тази година Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем китайски гражданин за това, че за времето от неустановена дата през месец юли 2025 г. до 18.06.2026 г. в София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването ѝ на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Досъдебното производство е образувано на 18.06.2026 г. по сигнал на ДАНС. Разследването се води от Следствен отдел към СГП под ръководството и надзора на СГП.

С определение от 21.06.2026 г. по искане на СГП Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от укриване, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СО-СГП под ръководството и надзора на СГП.