Съдът остави в ареста бившите украински военни, задържани у нас за шпионаж

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж, съобщиха за БТА от съда. Определението е от вчера, то не е окончателно и може да се обжалва пред горната инстанция.

Според съдебния състав по делото има достатъчно доказателства, че двамата мъже са извършили деянието, за което са обвинени. Има опасност те да се укрият и да извършат престъпление, което се извежда от тежестта на обвинението.

Обвиненията на двамата са по чл. 104 от Наказателния кодекс – "Който издаде или събира с цел да издаде на чужда държава или на чужда организация информация, представляваща държавна тайна, се наказва за шпионство с лишаване от свобода от 10 до 20 години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна“.

През март започна заседанието за изменение на мерките за неотклонение на двамата украински граждани - пенсионирани лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“, и войник от десантно-щурмовите войски на украинската армия. Те са били задържани в началото на годината близо до военен обект в България и обвинени в шпионаж. Делото бе отложено за удостоверяване медицинското състояние на двамата обвиняеми.