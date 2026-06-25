Христо Гаджев положи клетва като депутат на мястото на Делян Добрев

Христо Гаджев положи клетва като депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС от 24 МИР София. Гаджев заема мястото на Делян Добрев, който взе решение да напусне политиката и вчера Народното събрание гласува прекратяване на правомощията му като народен представител.

Преди дни на среща с Младежи ГЕРБ в Раковски заедно с лидера на партията Бойко Борисов, Делян Добрев обяви, че се оттегля от активната политика, защото е "време новото поколение политици да поеме щафетата".

В началото на парламентарното заседание депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на двете деветгодишни деца, които загубиха живота си при катастрофа на АМ „Тракия“, и на загиналите вчера при пътни произшествия.

„Вчера две деветгодишни деца, отиващи на футболен турнир в к.к. Албена, загубиха живота си по трагичен начин. Загина и бащата на едното от момченцата“, посочи Велислав Величков от "Продължаваме промяната“ в началото на пленарното заседание. Вчера имаше и друга катастрофа – общо пет жертви на пътя в един ден, отбеляза той.

Величков посочи, че, за съжаление, прекалено често започва да се случва малки деца да губят живота си на пътя. Ние не можем да останем безучастни и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение, свързано с превенцията, която трябва да се осъществява, и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че да има справедливост, каза депутатът и предложи народните представители да почетат с едноминутно мълчание паметта на двете деца и на загиналите вчера на пътя