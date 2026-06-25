Стоянов представи пред НАТО идея за военноморски център във Варна

Единството и солидарността между съюзниците в НАТО остават ключов гарант за сигурността на Европа, а България продължава да изпълнява ангажиментите си за укрепване на колективната отбрана. Това беше подчертано по време на срещата между министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол адмирал Джордж Уайкоф.

НАТО 3.0 и ролята на европейските съюзници

В рамките на разговора двамата обсъдиха приоритетите по Стратегията НАТО 3.0. Министър Стоянов изрази подкрепата на България за по-активно участие и поемане на по-голяма отговорност от европейските съюзници в Алианса.

Той постави акцент върху необходимостта от задълбочена оценка на възможните последици при евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа. По думите му трябва да бъде преценено и доколко европейските държави имат способности да компенсират подобен потенциален недостиг.

Димитър Стоянов подчерта още, че съвместната подготовка и ученията между българските и американските въоръжени сили трябва да продължат със същата интензивност.

Министърът информира адмирал Уайкоф и за напредъка по модернизационните проекти на Българската армия. Той посочи, че в рамките на следващия месец се очаква окончателното приемане на първия многофункционален патрулен кораб за нуждите на Военноморските сили.

Акцент върху сигурността в Черно море

Специално внимание по време на срещата беше отделено на сигурността в Черноморския регион. В този контекст министър Стоянов представи инициативата за развитие на Военноморския координационен елемент на НАТО във Варна чрез създаването на Регионален център за военноморско сътрудничество и координация на корабоплаването в Черно море.

Според него подобна структура би допринесла за повишаване на способностите за ранно предупреждение и наблюдение на морския трафик. Той отбеляза, че предложението вече получава подкрепа от Румъния и Турция, а България разчита и на съдействието на останалите съюзници за неговото реализиране.

България като стратегически партньор на Източния фланг

От своя страна адмирал Уайкоф определи България като надежден съюзник и ключов стратегически партньор на Източния фланг на НАТО.

Той подчерта значението на изпълнението на регионалните отбранителни планове, както и необходимостта от по-нататъшно развитие на логистичната свързаност и военната мобилност.

По думите му разширяването на логистичните елементи в оперативните планове за региона е от съществено значение. Адмирал Уайкоф посочи още, че диверсифицирането на военните коридори ще допринесе за по-висока сигурност и устойчивост на Алианса.