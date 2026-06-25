Шофьорът от катастрофата: Направих всичко възможно да удържа камиона

Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа с три жертви на магистрала "Тракия", беше доведен в съдебната зала, където ще бъде гледана мярката му за неотклонение.

Пред журналистите той изрази най-искрени съболезнования към семействата на починалите мъж и две деца.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна на хората", заяви шофьорът.

На въпрос шофьорът потвърди, че се е спукала гума.

53-годишният мъж е задържан за 72 часа и обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и две 9-годишни деца.

Той вече има 20 нарушения на пътя, разкриха разследващите, а само пред bTV сестра му каза, че брат ѝ не е убиец и изрази съболезнования към семействата на жертвите.

Във фаталния ден шофьорът на камиона Енчо Динев превозва зърно до Бургас. На връщане камионът е празен. Според сестрата на задържания той пука гума, влиза в насрещното и удря колата.

“Става въпрос за спукана предна лява гума, то се вижда. На снимките се вижда, че ремаркето на камиона е извито. Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно. Не е убиец брат ми, и на мравката прави път, толкова е добър“, сподели Янка, сестрата на обвиняемия шофьор.

Тя изрази съболезнования към семействата на жертвите. “Искрени и сърдечни съболезнования за тези малки душици, аз също съм майка“, разказа тя.

По думите ѝ веднага след катастрофата брат ѝ се е обадил на съпругата си. “Той е звъннал по телефона и е казал: убих деца, убих деца“, разказа Янка.

От разследването обявиха, че работят по всички версии, но изключват заспиване на водача. Шофьорът има 20 нарушения, 4 от които тежки. Сред тях е инцидент на АМ „Тракия“ през 2024 година - без жертви, но с материални щети.