Разследват смъртта на 85-годишен чешки турист в басейн в Приморско

Осемдесет и пет годишен турист от Чехия е открит починал във външен басейн на хотел "Приморско Дел Сол" в Приморско, съобщиха МВР в Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:44 часа в четвъртък в местното Районното управление. По данни на полицията мъжът, който пристигнал в България на 23 юни като неорганизиран турист, е влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата.

На място е изпратен медицински екип, който е констатирал смъртта на чешкия гражданин. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, причините за смъртта се изясняват.