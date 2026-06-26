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Разследват смъртта на 85-годишен чешки турист в басейн в Приморско

Мъжът е пристигнал в България на 23 юни

26.06.2026 | 11:37 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Осемдесет и пет годишен турист от Чехия е открит починал във външен басейн на хотел "Приморско Дел Сол" в Приморско, съобщиха МВР в Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:44 часа в четвъртък в местното Районното управление. По данни на полицията мъжът, който пристигнал в България на 23 юни като неорганизиран турист, е влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата.

На място е изпратен медицински екип, който е констатирал смъртта на чешкия гражданин. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, причините за смъртта се изясняват.

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