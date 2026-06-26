Момиче на 12 години е блъснато от каруца в Старозагорско, в болница е

Пешеходка на 12 години пострада, след като е била блъсната от двуколесно пътно превозно средство с животинска тяга, теглено от кон, на пътя между старозагорските села Братя Кунчеви и Оряховица, съобщиха от МВР в Стара Загора.

Раненото момиче е настанено в лечебно заведение в областния град, без опасност за живота е.

Инцидентът е станал в четвъртък, около 20:00 часа и по първоначална информация превозното средство е било управлявано от 16-годишен младеж. Местопроизшествието е посетено от екип на сектор „Пътна полиция“. Водачът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.