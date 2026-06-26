Дете с рядка инфекция беше излекувано в УМБАЛ в Бургас

Микробиолози и инфекционисти от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас излекуваха дете с рядка инфекция. Случаят е от миналата седмица, когато в Инфекциозното отделение на болницата постъпва 14-годишен пациент, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

В микробиологичната лаборатория установяват, че става въпрос за менингит с усложнение, причинено от бактерията Listeria monocytogenes (Листерия). Случаят е клиничен прецедент, тъй като листериозата е изключително рядка диагноза за България със средно между пет и 15 случая годишно за цялата страна. Тя засяга предимно новородени, бременни жени и възрастни хора с отслабен имунитет. Проявата ѝ при 14-годишно дете се среща изключително рядко в медицинската практика, обясниха от УМБАЛ.

Микробиолозите са изолирали бактерията от гръбначномозъчна течност. Това дава възможност на лекарите в Инфекциозното отделение да проведат лечението с конкретен антибиотик, който действа директно върху листерията.

Този случай е отличен пример за това как работи съвременната медицина. Когато установим точния причинител, прилагаме и точния медикамент. Така избягваме ненужното натоварване на детския организъм с излишни лекарства и ограничаваме антибиотичната резистентност, каза д-р Калина Цанкова, началник на Микробиологичната лаборатория в УМБАЛ-Бургас, цитирана от пресцентъра.

Детето е изписано напълно възстановено.

От лечебното заведение припомнят, че листерията е добре позната в хранителната индустрия като "хладилна бактерия“. Тя се развива в готови за консумация продукти, съхранявани на студено - меки сирена, готови салати, пушена риба, и макар рядко да причинява инфекции при млади хора, прецизното ѝ доказване е решаващо за правилния избор на терапия.