Путин: Русия и Северна Корея ще продължат сътрудничеството във всички сфери

Руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун си размениха послания по повод 81-вата годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление на 16 август, като потвърдиха задълбочаващите се отношения между двете страни.

Сътрудничеството между Русия и Северна Корея ще продължи „във всички сфери“, заяви Путин в посланието си, докато Ким Чен Ун похвали отношенията между двете страни, които „продължиха историята на общата борба за справедливост и ценните традиции на приятелството“.

Северна Корея се превърна във важен военен поддръжник на Русия във войната ѝ срещу Украйна, като предоставя войски, ракети и артилерийски боеприпаси, съобщи „Киев Индипендънт“.

Украинският президент Володимир Зеленски каза в обръщението си от 10 август, че Русия вече е получила нова пратка балистични ракети от Пхенян. Това е поредното развитие в задълбочаващия се военен съюз между Москва и Пхенян, включващ доставки както на оръжия, така и на военнослужещи.

Руските сили са използвали севернокорейски балистични ракети с малък и среден обсег KN-23 и KN-24 при атаки срещу Украйна.

Зеленски заяви, че севернокорейски балистични ракети са били използвани при атаката срещу Запорожие на 11 август. В края на юли севернокорейска ракета вероятно е убила шестима членове на едно семейство в Кривой Рог.

Украинският президент заяви още, че Русия се подготвя да приеме нови 30 000 севернокорейски военнослужещи. По-рано Пхенян изпрати около 14 000 войници в Русия през 2024 г., където те участваха в бойни действия срещу украинските сили в Курска област.

Путин и Ким подписаха през юни 2024 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който включва клауза за взаимна отбрана и предвижда оказване на помощ, ако някоя от двете страни бъде нападната. | БГНЕС