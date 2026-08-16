Рецептата Dnes: Кекс със сладко от череши

Сладкото от череши си подхожда като добавка към много любими сладки рецепти.
Състав:
- 200 г брашно
- 150 г захар
- 100 г меко масло
- 3 яйца
- 1 пакетче бакпулвер
- 200 грама сладко или мармалад от череши
- 1 щипка сол
- ванилова есенция на вкус
Приготвяне:
- Първо загрейте фурната на 180 градуса.
- В купа разбийте омекналото масло със захарта, докато получите пухкав крем.
- Добавяйте яйцата едно по едно, като продължавате да бъркате непрекъснато.
- Сложете и ванилията.
- Пресейте брашното с бакпулвера и солта.
- Прибавете ги към маслото и яйцата.
- Разделете готовото тесто на две равни части.
- Към едната част добавете мармалада от череши, като разбъркате добре.
- В предварително намаслена форма за печене започнете да изсипвате тестото, редувайки от двете смеси.
- Накрая с помощта на нож или дървен шиш направете леки въртеливи движения през тестото, за да създадете мраморния ефект.
- Печете кекс за около 45-50 минути или до готовност.
- След като изстине може да го поръсите с пудра захар и да сервирате.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.