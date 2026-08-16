Рецептата Dnes: Кекс със сладко от череши

Сладкото от череши си подхожда като добавка към много любими сладки рецепти.

Състав:

200 г брашно

150 г захар

100 г меко масло

3 яйца

1 пакетче бакпулвер

200 грама сладко или мармалад от череши

1 щипка сол

ванилова есенция на вкус

Приготвяне:

Първо загрейте фурната на 180 градуса.

В купа разбийте омекналото масло със захарта, докато получите пухкав крем.

Добавяйте яйцата едно по едно, като продължавате да бъркате непрекъснато.

Сложете и ванилията.

Пресейте брашното с бакпулвера и солта.

Прибавете ги към маслото и яйцата.

Разделете готовото тесто на две равни части.

Към едната част добавете мармалада от череши, като разбъркате добре.

В предварително намаслена форма за печене започнете да изсипвате тестото, редувайки от двете смеси.

Накрая с помощта на нож или дървен шиш направете леки въртеливи движения през тестото, за да създадете мраморния ефект.

Печете кекс за около 45-50 минути или до готовност.

След като изстине може да го поръсите с пудра захар и да сервирате.

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