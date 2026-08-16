BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 33

Рецептата Dnes: Кекс със сладко от череши

Лесна рецепта

16.08.2026 | 11:10 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Сладкото от череши си подхожда като добавка към много любими сладки рецепти.

Състав:

  • 200 г брашно
  • 150 г захар
  • 100 г меко масло
  • 3 яйца
  • 1 пакетче бакпулвер
  • 200 грама сладко или мармалад от череши
  • 1 щипка сол 
  • ванилова есенция на вкус

Приготвяне:

  • Първо загрейте фурната на 180 градуса.
  • В купа разбийте омекналото масло със захарта, докато получите пухкав крем. 
  • Добавяйте яйцата едно по едно, като продължавате да бъркате непрекъснато. 
  • Сложете и ванилията.
  • Пресейте брашното с бакпулвера и солта. 
  • Прибавете ги към маслото и яйцата. 
  • Разделете готовото тесто на две равни части. 
  • Към едната част добавете мармалада от череши, като разбъркате добре. 
  • В предварително намаслена форма за печене започнете да изсипвате тестото, редувайки от двете смеси. 
  • Накрая с помощта на нож или дървен шиш направете леки въртеливи движения през тестото, за да създадете мраморния ефект. 
  • Печете кекс за около 45-50 минути или до готовност. 
  • След като изстине може да го поръсите с пудра захар и да сервирате. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

рецепти за кекс череши кулинария
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem