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Съдят трима за умишлено убийство на 30-годишен мъж в село Черна Гора

Те са привлечени като обвиняеми

16.08.2026 | 10:44 ч. Обновена: 16.08.2026 | 10:45 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми трима мъже за умишлено убийство в село Черна гора, община Братя Даскалови, съобщиха от институцията. 

Те са на възраст 44, 34 и 22 години и са обвинени за това, че на 13 август умишлено са умъртвили 30-годишен мъж.  

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо тях.

На 14 август от полицията в Стара Загора съобщиха, че мъж на 30 години е починал, а баща му е с опасност за живота след сбиване в село Черна Гора. Сигналът за инцидента е получен в Районното управление в Чирпан на 13 август в 23:15 часа от мъж на 39 години, който съобщил за убит човек в селото. На място незабавно е изпратен полицейски екип, а екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови е констатирал смъртта на 30-годишния мъж. 
При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани шестима мъже на възраст 44, 22, 20, 34, 30 и 41 години. 

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