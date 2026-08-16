Съдят трима за умишлено убийство на 30-годишен мъж в село Черна Гора

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми трима мъже за умишлено убийство в село Черна гора, община Братя Даскалови, съобщиха от институцията.

Те са на възраст 44, 34 и 22 години и са обвинени за това, че на 13 август умишлено са умъртвили 30-годишен мъж.

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо тях.

На 14 август от полицията в Стара Загора съобщиха, че мъж на 30 години е починал, а баща му е с опасност за живота след сбиване в село Черна Гора. Сигналът за инцидента е получен в Районното управление в Чирпан на 13 август в 23:15 часа от мъж на 39 години, който съобщил за убит човек в селото. На място незабавно е изпратен полицейски екип, а екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови е констатирал смъртта на 30-годишния мъж.

При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани шестима мъже на възраст 44, 22, 20, 34, 30 и 41 години.