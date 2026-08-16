BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 33

Биг Брадър в Пловдив след тежките криминални случаи

Градът въвежда система за ранно разпознаване на опасни ситуации

16.08.2026 | 11:23 ч. 16
Снимка: IstockPhoto

Снимка: IstockPhoto

Община Пловдив подготвя нови мерки за сигурност след тежките криминални случаи в града. Сред тях са изграждането на система за разпознаване на рискови ситуации в реално време, по-строги правила за обществения ред и засилен контрол върху заведенията с удължено работно време, съобщи Нова тв.

Предвижда се новата система да обхване ключови зони в целия град, включително паркове, централната градска част, 196 спирки и 74 кръстовища. Към нея ще могат да бъдат интегрирани и част от вече съществуващите общински камери.

Системата ще използва различни сензори и аналитичен софтуер, които ще следят за необичайно поведение или потенциално опасни ситуации в райони с голямо струпване на хора, по пътищата, на спирките и в парковете.

За разлика от стандартното видеонаблюдение, целта е инцидентите да бъдат засичани още в процеса на възникването им. При откриване на подозрително или рисково поведение информацията ще постъпва в общинския център, откъдето полицията ще може да бъде уведомена значително по-рано.

Паралелно с технологичните мерки се подготвят и промени в Наредбата за обществения ред. Предлага се площадките за игра и спорт да не могат да се използват извън предназначението им между 22:00 и 8:00 часа. Забраната за употреба на алкохол на обществени места ще остане в сила.

Общината очаква ограниченията да намалят броя на инцидентите и да улеснят контрола от страна на служителите, както и последващото налагане на санкции при нарушения.

По-строг режим се предвижда и за заведенията с удължено работно време. За издаването на разрешение ще се изисква предварително становище от съответното районно управление на МВР, а при две установени нарушения разрешението ще може да бъде отнемано.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Пловдив камери
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem