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Огромно задръстване се образува на АМ "Тракия" в посока Бургас

Очевидци твърдят, че то е близо 30 км

26.06.2026 | 14:25 ч. Обновена: 26.06.2026 | 14:28 ч. 5
Огромно задръстване се образува на АМ "Тракия" в посока Бургас

За километрично задръстване на магистрала "Тракия" в посока Бургас съобщават шофьори.

Тапата започва преди ремонта до Ихтиман и според публикации в социалните мрежи тя е близо 30 км към този момент.

Няма данни за инцидент. 

Припомняме, че от АПИ съобщиха, че днес ремонтите в Софийско и Ямболско ще приключат и движението ще бъде облекчено. Предвидени са и мерки за олекотяване на трафика през уикенда - ограничаване на тежкотоварните МПС.

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