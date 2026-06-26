Огромно задръстване се образува на АМ "Тракия" в посока Бургас

За километрично задръстване на магистрала "Тракия" в посока Бургас съобщават шофьори.
Тапата започва преди ремонта до Ихтиман и според публикации в социалните мрежи тя е близо 30 км към този момент.
Няма данни за инцидент.
Припомняме, че от АПИ съобщиха, че днес ремонтите в Софийско и Ямболско ще приключат и движението ще бъде облекчено. Предвидени са и мерки за олекотяване на трафика през уикенда - ограничаване на тежкотоварните МПС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.