Огромно задръстване се образува на АМ "Тракия" в посока Бургас

За километрично задръстване на магистрала "Тракия" в посока Бургас съобщават шофьори.

Тапата започва преди ремонта до Ихтиман и според публикации в социалните мрежи тя е близо 30 км към този момент.

Няма данни за инцидент.

Припомняме, че от АПИ съобщиха, че днес ремонтите в Софийско и Ямболско ще приключат и движението ще бъде облекчено. Предвидени са и мерки за олекотяване на трафика през уикенда - ограничаване на тежкотоварните МПС.