Най-накрая: Демерджиев обяви, че ще има нови лаборатории за изследване на кръвни проби

Проверяваме доставката на мантинели в България, защото, ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели, а злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер. Това заяви вътрешният Иван Демерджиев пред БНР.

Припомняме, че властта предприе проверки за качеството на мантинелите по пътищата в страната след катастрофата на магистрала "Тракия", при която тир мина през мантинелата и се заби в лека кола в насрещното, вследствие на което загинаха двама младежи от школата на футболния клуб "Славия" и бащата на едното момче.

Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват например в Германия и как се изграждат и колко струват в България", посочи Демерджиев.

"Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани, и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма произшествия на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него по-важно е да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка", изтъкна той.

Вътрешният министър каза още, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите на пари за пътно строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор. "Сезирал съм и. ф. главен прокурор да се прегледат внимателно производствата по пътните ремонти. ... Защото тази отговорност не е само на МВР, тя е на всички отговорни държавни институции. Не може само МВР да се справи с този проблем", отбеляза той.

Иван Демерджиев коментира изготвения от правителството проект за държавен бюджет за 2026 г. В него той вижда отражение на "безотговорните действия на някои от последните кабинети и най-вече на последния - на Желязков, известен на хората повече като кабинетът на Пеевски".

"Изхарчени са много повече пари, отколкото е било допустимо и възможно. Този кабинет се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи толкова договори за обществени поръчки под условие, а условието е да бъде осигурено финансиране, така че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване. ... Спираме тези договори и това е причината за целия този шум, който вдигат създалите ги", подчерта Демерджиев.

Министърът на вътрешните работи заяви също, че от август ще има лаборатории за изследване на кръвните проби на шофьорите за наркотични вещества. По негово разпореждане сроковете били съкратени, а до момента нямало такива лаборатории, защото "някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, въпреки че в МВР има проектант".

"Прекратих тези поръчки и се направи ремонт. Разликата е десетки пъти по-ниска цена на това, което се прави. Събрани са данни за всякакви такива поръчки в МВР и предприемаме действия в същата посока - прекратяване на всички, които можем да прекратим, или заместване с други практики, които водят до десетки пъти по-евтини плащания по тях. Само в МВР поръчките са стотици и не може да се очаква, че можем да обхванем всички за около два месеца", изтъкна Демерджиев.