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Стоичков след среща с Марко Рубио: Впечатлен съм от него

Легендата сподели, че държавният секретар на САЩ проявява голям интерес към развитието на футбола

28.06.2026 | 18:00 ч. 18
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Легендата Христо Стоичков е имал специална среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио Камата сподели за разговора във Фейсбук.
"Впечатлен съм от Марко Рубио! Не само се интересува от сокър, но напротив – не спира да пита легендите на трибуните как и защо се случват нещата, как може да се развие още повече в САЩ.

Имах честта и удоволствието да поговоря с мистър Рубио! Разказах му какво ние правихме по американските терени през 1994 година!", споделя Стоичков. 
Според "24 часа" Христо Стоичков е изгледал мача между Колумбия и Португалия (0:0) на световното в компанията на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. 

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