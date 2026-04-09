“Стоичков – Имало едно време в България“ е официалното заглавие на филма за Камата СНИМКИ

Екипът на филма за Христо Стоичков представи първите визии на проекта и разкри двете официални заглавия, с които лентата ще достигне до своята публика. Проектът, посветен на една от най-ярките фигури на българската и световната спортна сцена, направи първата си голяма стъпка към публиката по време на специално събитие на 9 април в ARTVENT Hub в София.

Филмът ще бъде позициониран с две различни заглавия, които отразяват неговата насоченост към местната и международната аудитория. В страната лентата ще излезе като „Стоичков – Имало едно време в България“, а за световната публика – “Stoichkov – Against All Odds”. Това решение задава и рамката, в която историята ще бъде разказана – едновременно като личен и национален разказ и като универсална история за успех, постигнат въпреки всички препятствия.

Изборът на двете заглавия поставя историята в различен контекст. „Имало едно време в България“ носи усещането за носталгията, за началото и за средата, която оформя характера на главния герой. „Against All Odds“ говори на международната публика за човека, плувал дълго срещу течението, борил се за мечтите си и стигнал до върха… Въпреки всички залози срещу него. Това са две гледни точки към една и съща история“, коментира режисьорът Мартин Макариев.

Акцент в представянето бяха и трите ключови визии на филма, вдъхновени от знакови етапи от пътя на Христо Стоичков – националния отбор на България, ЦСКА и Барселона. Всяка от тях разгръща различен емоционален пласт от историята – от началото в България до световното признание.

Заедно с тях бяха представени и кадри от фотосесията за плакатите, които дават първа представа за визуалния стил на филма и за екранното изграждане на образа.

Кристо Стоичков е Стоичков

В ролята на Христо Стоичков влиза Кристо Стоичков, който беше избран чрез първото по рода си за България документално телевизионно риалити „Вече играеш… Стоичков“ по NOVA. С финала на формата беше поставено началото на актьорската подготовка за филма.

„Да се подготвяш за ролята на Стоичков означава да влезеш в ритъм, в дисциплина и в характер, които не търпят компромис. Публиката познава много добре този образ и има своите очаквания, което е голяма отговорност, но и силна мотивация“, заяви Кристо Стоичков.

Заедно с екипа и с всички гости той отбеляза и своя рождения ден, което добави личен и емоционален момент към събитието.



„Стоичков – Имало едно време в България“ ще пренесе на голям екран историята на Легендарната осмица – от началото в България до върха на световния футбол. Проектът се развива с амбицията да се утвърди като значимо събитие за българската публика и да заеме своето място и на международната сцена.

Режисьор на филма е Мартин Макариев, а в креативния екип участват Александър Сано и Владимир Памуков. Сценарият е поверен на Георги Ангелов.

Зад проекта стои Winbet – генерален партньор, който подкрепя създаването на българско кино със значим обществен и културен смисъл. Медиен партньор е NOVA.

Ключова международна роля в развитието и разпространението на проекта има Cloud9 Studios – американска компания с опит в създаването и позиционирането на висококачествени продукции с потенциал за световен успех.

„Стоичков – Имало едно време в България“ е замислен като национален проект – разказ за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация, който цели да достигне до широка публика и да остане във времето.