МВнР подкрепи исканията на служителите си, обеща диалог за бюджета

Ръководството на Министерството на външните работи (МВнР) приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството, свързани с проекта на бюджет за 2026 г., съобщиха от министерството във Фейсбук по повод мирно събиране на служители на МВнР във връзка с проектобюджета.

Споделена цел на всички ни е укрепването и обезпечаването на дипломатическата ни служба, чийто най-ценен ресурс са служителите, посочват от външното министерство и допълват, че достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови условия за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена.

Предложеният проект на бюджет за 2026 г. не се дължи на разминаване с тази визия от страна на правителството, а е резултат от унаследеното фискално положение и значителните дисбаланси в заплащането на служителите на различните администрации, които са трупани с години, допълват от МВнР.

В условията на констатиран прекомерен дефицит и започнала процедура на Европейската комисия (ЕК), основната ни задача е да намерим решения, които да не ощетяват допълнително служителите, посочват от ведомството.

Както и досега, министърът и цялото ръководство остават силно ангажирани и отворени за конструктивен диалог с Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба по всички въпроси, засягащи условията на труд и служителите, допълват от МВнР.

Днес синдикатите от двете конфедерации – КНСБ и КТ „Подкрепа“, също излизат на протест от 14:00 ч. пред сградата на Министерския съвет. Те се обявяват срещу предлаганите промени в проектобюджета за настоящата година, които според тях ще доведат до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители. Миналата седмица Министерството на финансите публикува на сайта си законопроекта за държавния бюджет за 2026 година, който е с очакван дефицит в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). В него се предлага поетапно въвеждане на задължение държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски, като от 1 август тази година съотношението да е 80 на сто за осигурителя и 20 на сто за осигуреното лице, а от 2027 година съотношението да стане 60 на 40.