Кабинетът иска пълна проверка на публичните финанси за периода 2020–2026 г.

Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси и Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, дадоха извънреден брифинг, на който заявиха, че са поискали да се възложат три одита на Сметната палата.

Проектите за решения вече са внесени в Народното събрание и обхващат три направления – консолидираната фискална програма, бюджета на държавното обществено осигуряване и финансовото управление на Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Проданов даде и подробности - първият одит ще анализира ефекта от нормативните промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо в периода от 2020 г. до средата на 2026 г. Очаква се да бъдат разгледани разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите програми и решенията за разширяване на администрацията, както и причините приходите да не успяват да компенсират нарастващите разходи.

Вторият одит ще бъде насочен към държавното обществено осигуряване (ДОО). Той ще обхване разходите на Националния осигурителен институт за пенсии и плащанията на социалното министерство за различни видове социална подкрепа. Подробно ще бъдат анализирани увеличенията на пенсиите по швейцарското правило, промените в пенсионната формула, ръстът на минималната пенсия и извънредните преизчисления през последните години. Проверката ще включва още разходите за майчинство, болнични и обезщетения за безработица.

По време на брифинга Белчев подчерта, че целта на одитите не е да бъдат насочени срещу конкретни лица или институции, а да дадат ясна представа как са били управлявани публичните средства.

Това не е лов на вещици

“Не можем да излекуваме България, ако замитаме проблемите. Единствената цел е пълна прозрачност. За да променим България, трябва да излезем на чисто. Гражданите ще знаят абсолютно всичко за парите на България“, заяви Белчев.

Проданов също подчерта, че “целта на одитите не е лов на вещици“, а обективна проверка на начина, по който са разходвани публичните средства. Депутатът припомни, че в рамките на една календарна година Народното събрание има право да възложи до пет одита на Сметната палата.

"Поехме ангажимент към българските граждани да направим пълна фискална проверка. Залагаме на институционален и професионален подход, а не на създаване на комисия, защото тя има често пиар ефект”, добави още Проданов.

По думите му това е една дисекция на публичните финанси.

"От 2020 до май 2026 година да се направи проверка на публичните финанси. Цели се проверка на разходи за персонал, решенията за увеличение на администрацията и защо трудовите политики не компенсират разходите", добави Белчев.

Срокът за проверките е 30 септември.