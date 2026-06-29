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Откриха боеприпас в гимназия в Стара Загора, учениците са евакуирани

По първоначална информация съмнителният предмет е бил забелязан в близост до контейнери за отпадъци

29.06.2026 | 14:01 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Сигнал за боеприпас в двора на Професионална гимназия по механотехника и транспорт "Никола Й. Вапцаров" в Стара Загора е получен днес.

Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. От полицията допълниха, че учениците са изведени, а районът е отцепен. 
По първоначална информация съмнителният предмет е бил забелязан в близост до контейнери за отпадъци на улица „Любен Каравелов“, южно от учебното заведение

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Районът около училището е обезопасен и отцепен до приключване на проверките. От полицията съобщиха, че са предприети необходимите действия по обезвреждане на намерения предмет, като предстои специалисти да установят точно какъв е видът на боеприпаса.

Заради потенциалния риск достъпът до района е ограничен, а полицейското присъствие остава засилено.

Все още не е ясно как боеприпасът е попаднал в близост до училището. Разследващите работят по всички възможни версии, включително и хипотезата предметът да е бил пренесен от друго място.

Жители на квартала разказаха, че около 9:00 часа сутринта служители на реда са блокирали достъпа до част от улицата и зоната около контейнерите за смет, като преминаването през района е било временно ограничено от съображения за сигурност, съобщи Нова телевизия.

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откриха боеприпас гимназия Стара Загора
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