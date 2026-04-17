IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Откриха незаконни оръжия и боеприпаси в Поморие

Задържан е 48-годишен мъж

17.04.2026 | 16:22 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Незаконни оръжия и боеприпаси са били открити в частен дом в Поморие при полицейска проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Акцията е проведена вчера около 7:00 часа в имот на улица "Оборище", обитаван от 48-годишен мъж. При претърсването са иззети въздушна пушка, два газови пистолета, самоделно оръжие и множество боеприпаси.

Полицията е установила, че мъжът не разполага с валидни разрешителни за съхранение, носене и употреба на откритите оръжия и боеприпаси. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

В началото на месеца при друга проверка в Бургас от дома на руски гражданин бяха иззети оръжие и стотици боеприпаси - 276 патрона от различен калибър и въздушна пушка с оптика, припомня БТА.

Тагове:

мъж боеприпаси оръжия
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem