Откриха пушка и боеприпаси в дома на мъж от Сандански

Пореден случай на притежание на незаконно оръжие

17.04.2026 | 18:08 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Пушка и близо 60 боеприпаса за огнестрелно оръжие са били открити в дома на 62-годишен мъж от Сандански, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Оръжието и боеприпасите са намерени вчера при проверка, извършена от криминалисти от ОД на МВР-Благоевград и служители на РУ-Сандански, в обитавана от мъжа жилищна сграда в землището на Сандански.

По данни на полицията той не е представил необходимите документи за притежание и съхранение на откритите оръжие и боеприпаси. Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава, предаде БТА.

Припомняме, че при друг случай от вчера 43-годишен криминално проявен мъж от Шумен също беше задържан в рамките на оперативно-издирвателни действия срещу престъпления, свързани с наркотични вещества и незаконно държане на оръжия и боеприпаси. При претърсвания в жилища, обитавани от него в града, са били иззети кристално вещество, поставено в лист от брошура, електронна везна, два метални предмета с вид на ръчни гранати, шест патрона, разглобен пистолет и други вещи.

