BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 61

В кадър: Отбелязваме Ден на безопасността на движението по пътищата

Демонстрациите тази година са под наслов “В името на живота”

29.06.2026 | 14:41 ч. 2

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 12

Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов “В името на живота“ и с фокус върху превенцията на катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението, съобщава Нова тв.

В столицата също има демонстрации - през целия ден пред столичния храм “Света Неделя” е изложена специализирана техника, показват се спасителни дейности. 

Образователни игри

За най-малките са предвидени образователни игри, в които ще научат повече за безопасността си като пешеходци и ще могат да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци. Например децата могат да видят симулатор, който показва какво е усещането, ако се удариш със 7 км/ч.

Свързани статии

На място има представители на Спешна помощ, Пътна полиция, Столична община и пожарната. До 16 ч. всеки, който иска да се запознае с препоръките за безопасно движение може да се включи в демонстрациите. 

Очаква се и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и главният секретар Любомир Николов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Пътна безопасност демонстрации образователни игри София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem