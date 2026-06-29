В кадър: Отбелязваме Ден на безопасността на движението по пътищата

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов “В името на живота“ и с фокус върху превенцията на катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението, съобщава Нова тв.

В столицата също има демонстрации - през целия ден пред столичния храм “Света Неделя” е изложена специализирана техника, показват се спасителни дейности.

Образователни игри

За най-малките са предвидени образователни игри, в които ще научат повече за безопасността си като пешеходци и ще могат да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци. Например децата могат да видят симулатор, който показва какво е усещането, ако се удариш със 7 км/ч.

На място има представители на Спешна помощ, Пътна полиция, Столична община и пожарната. До 16 ч. всеки, който иска да се запознае с препоръките за безопасно движение може да се включи в демонстрациите.

Очаква се и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и главният секретар Любомир Николов.