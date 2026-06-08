Диана Русинова: Мерките за "Пътна безопасност" са проформа, темата е удобна дъвка

Ръстът на ПТП на територията на София е притеснителен.

Това отбеляза пред БНР Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики, след като при катастрофата на "Челопешко шосе" в София кола се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха четирима човека, а 16 бяха ранени.

"В рамките на по-малко от година се случиха два абсолютно аналогични случая. Шофьори се врязват в автобус на градския транспорт. Абсолютно безрасъдно шофиране, грубо нарушение на Закона за движение по пътищата, което показва две неща – на първо място, че има определена група в нашето общество, която изобщо не зачита закона. Тази група е свикнала предимно да си защитава правата. Но в цялата история никой не обясни на тези хора, че имат и задължения.

Другият основен проблем е, че всички мерки, които се прилагат, са проформа.

По време на предизборна кампания се обещават едни неща. Темата "Пътна безопасност" е толкова удобна дъвка! Впоследствие започват да се прилагат едни мерки, които са меко казано шокиращи. Миналата година Законът за движение по пътищата създаде невероятна боза. Настояваме за нов Закон за движение по пътищата не само защото е морално остарял, а защото е пълна глупост. Очевидно не работи.

Полицията излиза и ни убеждава как прави всичко възможно, а не могат да се оправят с една банда, която тормози хората по бул. "България", с едни дечурлига, които карат електрически мотори без регистрация.

Тези хора били с криминално досие, но си карат колите за хиляди. Изтрепаха четири човека!"

Русинова призова за провеждането на спешна среща с всички институции, които имат отношение към безопасността по пътищата, за да бъдат обсъдени конкретни мерки.

"Обърнах се към господин Демерджиев и му казах, че трябва да се замисли за една много сериозна ревизия в Столична дирекция на вътрешните работи, по-конкретно в отдел "Пътна полиция", призовах кмета и АПИ".

Има много строги наказания, просто някой трябва да ги хване и да ги осъди, обясни още тя в предаването "Преди всички".

"Имам съмнения и за начина, по който сега ще се правят експертизите. Тези момчета, които очевидно са платежоспособни, ще си търсят варианти да се отърват".