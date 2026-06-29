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Удостояват Йотова с почетното звание “Доктор хонорис кауза“ на БАН                                                                                                      

Тържествената церемония ще е утре от 11 часа

29.06.2026 | 18:15 ч. 24
БГНЕС

БГНЕС

На 30 юни държавният глава Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание “Доктор хонорис кауза" на Българската академия на науките, съобщават от прессекретариата на президента.

Церемонията, която ще се проведе в зала “Проф. Марин Дринов" в централната сграда на БАН, ще започне в 11.00 часа. След връчване на отличието президентът ще произнесе академично слово.

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В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Йотовае един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света, със съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина.

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Тагове:

Илияна Йотова президент БАН Доктор хонорис кауза
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