Геодезистът от случая "Баба Алино" излиза от ареста, за да се грижи за болния си баща

Районният съд във Варна освободи от ареста мъжа, задържан след акцията на ГДБОП в кметството на район "Приморски" във връзка с т.нар. незаконен град в Баба Алино.

Спрямо Станислав Радев съдът определи най-леката мярка за неотклонение - "подписка". Според магистратите няма опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Пред съда Радев е посочил, че се грижи за 77-годишния си болен баща, предаде NOVA.

Инж. Станислав Радев беше задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата поиска постоянната му мярка за неотклонение да бъде "задържане под стража".

Според обвинението геодезистът е участвал в изготвянето на голям брой документи, послужили като основание за издаване на удостоверения за търпимост с невярно съдържание. От Районната прокуратура във Варна твърдят, че става дума за над 1000 документа, съдържащи неверни факти и обстоятелства.

Именно чрез такива документи, според държавното обвинение, е бил реализиран строежът на комплекса "Форест клуб" на корпорация КУБ.