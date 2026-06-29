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Геодезистът от случая "Баба Алино" излиза от ареста, за да се грижи за болния си баща

Прокуратурата твърди за над 1000 документа с неверни данни по случая "Форест клуб"

29.06.2026 | 22:22 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Районният съд във Варна освободи от ареста мъжа, задържан след акцията на ГДБОП в кметството на район "Приморски" във връзка с т.нар. незаконен град в Баба Алино.

Спрямо Станислав Радев съдът определи най-леката мярка за неотклонение - "подписка". Според магистратите няма опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Пред съда Радев е посочил, че се грижи за 77-годишния си болен баща, предаде NOVA.

Инж. Станислав Радев беше задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата поиска постоянната му мярка за неотклонение да бъде "задържане под стража".

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Според обвинението геодезистът е участвал в изготвянето на голям брой документи, послужили като основание за издаване на удостоверения за търпимост с невярно съдържание. От Районната прокуратура във Варна твърдят, че става дума за над 1000 документа, съдържащи неверни факти и обстоятелства.

Именно чрез такива документи, според държавното обвинение, е бил реализиран строежът на комплекса "Форест клуб" на корпорация КУБ.

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