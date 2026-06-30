Николай Попов: ПТП мафията у нас се храни с кръвта по пътищата

Водачът на ТИР-а от катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха две деца от школата на "Славия", е бил заснет от ТОЛ-системата да шофира с телефон в едната ръка и чаша в другата.

"Държавата губи битката за пътна безопасност. Правителството на Румен Радев започна с тежък фалстарт относно пътната безопасност", заяви в "България сутрин" председателят на гражданското движение "Сияние" и баща на загиналата в катастрофа Сияна - Николай Попов. .

По думите му премиерът Радев е пасивен и отказва "да чуе това, което 100 хил. българи подкрепиха с гласа си за "Сияние".

"Имахме уговорка с него за среща, която не се състоя, и той се скри. Разочарован съм, защото аз го харесвах и се радвах, че има такова мнозинство и вече ще има кой да свърши работа. Аз съм готов да спра да се занимавам изобщо с политика, ако г-н Радев или някой друг изпълни тези неща, които ние сме публикували в своята програма, а те всички са свързани със спасяване на живота на хората и по-добро здравеопазване, по-малко загинали на пътищата", подчерта Попов пред Bulgaria ON AIR.

Според него най-големият проблем на справедливото правосъдие са фалшивите експертизи.

"Няма никакво желание за чуваемост. Може би някой така е посъветвал г-н Радев, но го е посъветвал в грешна посока. Искам да му напомня, че и той е баща. Демерджиев също е баща - да не обръща внимание на тази тема и това да продължава да се случва, е срамно за тях", настоя Попов.

По думите му "ПТП мафията се храни с кръвта на убитите хора и убитите деца по пътищата", тъй като за всеки загинал и за всеки тежко ранен се изплащат "огромни обезщетения".

"Адвокати с вещи лица са си изградили отлично действаща машина тези обезщетения да бъдат прибирани, независимо от действителните факти и обстоятелства", посочи Попов.

Той заяви, че е било забранено на разследващите да показват снимката на водача на ТИР-а от катастрофата на АМ "Тракия" с телефон и чаша в ръце.

"Този водач, освен че има доста нарушения, е шофирал многократно с претоварен камион, избягвал е плащане на тол такси. Има сигнал за източени над 40 млн. евро от спестени тол такси. Отново схема с адвокати и транспортни фирми", алармира Попов.

Той твърди, че "Автомобилна администрация" събира "такса спокойствие" от виновни водачи за защита.

Призив за реформи в контрола по пътищата

"Има една паразитна Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Тя трябва да бъде преструктурирана в контролен орган", каза председателят на "Сияние".

"В момента качеството на строителство по пътищата се установява и сертифицира от Института по пътища и мостове, който е част от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. МРРБ само проверява себе си", разкри той.

Попов беше категоричен, че за него най-големият приоритет на една държава трябва да бъде животът на гражданите, но отбеляза, че ресурсът на МВР относно контрола на пътя е ограничен и хората трудно покриват ПТП-та.

"Аз не виждам някакви мерки. Това е прах в очите на хората. Трябва ефективно да се спират нарушителите на камионите. Почти нямате шанс при сблъсък с ТИР", заяви гостът.

Председателят на "Сияние" изрази мнение, че разтакаването на проблема в кръгли маси, в работни групи е губене на време.

"Трябва бързо да се приключи въпросът. Не е сериозно това. Има мнозинство, това мнозинство може да приеме каквото си поиска, стига да го пожелае", заключи Попов.