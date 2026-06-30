Вашите сигнали: Кабели над булевард, строеж без документи, частна тоалетна на партер

От разнообразно естество са постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info през последните дни.

Писаха ни от град Враца за изградено въздушно кабелно трасе, като кабелите са разположени над булевард.

„Кабелът е разположен в нарушение на чл. 130 от ЗУТ и Наредбите за изграждане на електронни съобщителни мрежи, които изискват такъв тип комуникации в градските части да се полагат единствено подземно. Съоръжението загрозява градската среда и създава потенциални предпоставки за инциденти при влошени метеорологични условия.

Моля да се извърши проверка на място, да установите собственика на кабела, да разпоредите неговото премахване и да ме информирате за предприетите мерки“, пише в сигнала.

Сигналът е насочен за отговор към община Враца.

Наш потребител от район „Слатина“ сигнализира за конфликтен терен, който през годините е сменял собствениците си и за него са подавани нееднократно възражения относно предприетите строителни дейности. В момента се копае и изгражда без необходимите документи като строителни книжа, ограда и информационна табела. Молбата е за незабавна проверка, тъй като освен изброеното достъпът до мястото, където се изгражда постройката, минава през друг частен имот.

Получихме оплакване от Благоевград за присвояване на част от етажната собственост за лични цели. Семейство е предприело действия по изграждане на тоалетно помещение в общите части на партерния етаж без строително разрешение и съгласие на членовете на кооперацията, в нарушение на архитектурните планове на сградата.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.