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18-годишен израелец е пострадалият край Ахелой

Водачът на джета е задържан за 24 часа

30.06.2026 | 21:08 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

По-рано днес тежък инцидент с воден атракцион край Ахелой прати в болница трима младежи на по 18 години, които се оказаха израелски граждани. Водният атракцион, т. наред. “въздушен диван”, е бил теглен от джет на плаж “Ахелой”, съобщава полицията, цитирана от “Труд”.

Сигналът за произшествието е получен в 11:23 часа днес.

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Двама от младежите са с охлузвания и повърхностни наранявания и са откарани за преглед в медицински център в Слънчев бряг. Третият е настанен в отделението по реанимация на УМБАЛ – Бургас с фрактура на черепа и с опасност за живота.

Установени са лицата, ангажирани с организирането и провеждането на атракциона. 

Водачът на джета е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Джетът и използваният надуваем атракцион са иззети като веществени доказателства.

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Тагове:

Ахелой джет воден атракцион инцидент израелци
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