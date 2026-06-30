18-годишен израелец е пострадалият край Ахелой

По-рано днес тежък инцидент с воден атракцион край Ахелой прати в болница трима младежи на по 18 години, които се оказаха израелски граждани. Водният атракцион, т. наред. “въздушен диван”, е бил теглен от джет на плаж “Ахелой”, съобщава полицията, цитирана от “Труд”.

Сигналът за произшествието е получен в 11:23 часа днес.

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Двама от младежите са с охлузвания и повърхностни наранявания и са откарани за преглед в медицински център в Слънчев бряг. Третият е настанен в отделението по реанимация на УМБАЛ – Бургас с фрактура на черепа и с опасност за живота.

Установени са лицата, ангажирани с организирането и провеждането на атракциона.

Водачът на джета е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Джетът и използваният надуваем атракцион са иззети като веществени доказателства.