Нинова за бюджета: Никаква визия, никаква политика

Лидерът на “Непокорна България” Корнелия Нинова коментира, че за пръв път бюджет събира толкова негативни реакции от всички сфери. Тя е на мнение, че не се вижда никаква визия, никаква политика.

"За пръв път бюджет събира толкова негативни реакции от всички сфери. В този бюджет няма никаква визия и политики. Това са объркани мисли на объркани хора, изразени в числа, че това е чужд бюджет, това е признание за безсилие. Посяга се точно на политиките, които могат да бъдат двигател", коментира лидерът на ПП "Непокорна България”.

В предаването “Денят ON AIR” Нинова коментира, че икономиката трябва да е в основата на развитието, а в този бюджет за пореден път нанася удар по средната класа. Според бившият лидер на БСП е трябвало да се намалят драстично лицензионните и регулаторни режими, които задушават малкия и среден бизнес.

"Вместо това НАП вече може да влиза в малките търговски обекти и да прибира оборота от касовите наличности. Това е бухалка", каза Нинова пред Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че новите управляващи увеличават администрацията, а предвидените пари за инвестиции в Министерството на икономиката са едва 10 млн. евро.

Бюджетът е недоносче

Бившият депутат определи бюджета като недоносче. Нинова е категорична, че той трябва да се изтегли и да се направи наново. Косвените данъци са основното перо в бюджета, поясни бившият депутат. "Не може цялата борба с олигархията да е съсредоточена върху майките, детските, данъчните облекчения за млади семейства, обезщетението за безработица и пенсионерите", изтъкна Нинова.

Според нея управляващите са некомпетентни и нямат визия за реформи: "Лутат се като мухи без глави, правят крачка напред и две назад".

"Сметната палата прави одит на НОИ всяка година по силата на закона. Те не знаят, че това се случва. Сега им възлагат да го правят наново. Незнание, некомпетентност", възмущава се Нинова.

"Когато стана катастрофата край Своге, казах от трибуната на НС, че корупцията убива. Щяха да ме убият депутатите от ГЕРБ и ДПС. Сега все по-често се повтаря. За 10 години нищо не се променя. Темата за съдебна реформа е ключова, но и тя буксува", заяви още Нинова.

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