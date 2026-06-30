Ивайло Мирчев призова правителството да оттегли Бюджет’26

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев призова правителството да оттегли бюджета, защото, по думите му, той “не е релевантен на това, което се случва в страната”.

“Очевидно е, че това управление няма план и вкарвайки бюджет, който е с дефицит 5,7%, единственото, до което може да доведе, са проблеми и влизане в дългова спирала“, каза пред bTV Мирчев.

“Само че този стил ми е познат. През 2023 г. същият този екип – Гълъб Донев, Росица Велкова и г-жа Петкова - бяха във финансовото министерство. Донев беше премиер. Тогава притеснени имахме среща с тях. Казаха, че нещата са много зле – бяха доста остри и крайни в оценките си. Месец по-късно минаха изборите, направи се бюджет с 3% дефицит. Годината приключи с реален 2% дефицит“, обясни депутатът.

По думите му се сменя фасадата, а отдолу всичко продължава постарому.

Според него правителството на Радев няма политика и управленска програма. “И реформи няма това правителство. Не се затвориха кранчетата, няма борба с модела “Пеевски-Борисов“, заяви още Мирчев.

“Искахме комисия, която да изследва защо се разминават с над 100 милиона лева това, което е декларирал Пеевски, и това, което са декларирали като дивидент неговите компании, в които има собственост“, посочи депутатът от “Демократична България“.

Пеевски лети с частни самолети?

Мирчев добави, че има данни, че лидерът на ДПС Делян Пеевски лети с частни самолети, включително и на конкретни хора от хазартния бизнес. “Той нарушава закона, защото като депутат няма право да получава подаръци – полети с такива самолети. А той няма как да си плати, тъй като не би трябвало да извършва банкови транзакции“, обясни народният представител.

“Той трябваше да даде обяснение как е плащал, защото той не може да плати за това. Някой друг е платил тези полети. И тогава борбата с модела щеше да стане истинска“, допълни Мирчев.