Икономист за бюджета: Можеше да е по-смел

Политическата логика е, че когато си в процедура по свръх дефицит, не означава, че е хубаво, но е политическо логично, по-добре сега да е големият дефицит и да можеш по-бързо да консолидираш, каза в интервю пред БНР Петър Ганев от Института по пазарна икономика.

Според него е имало много варианти за действия в бюджета. “Когато е напрегнат - има висок дефицит, означава, че трябва да предприемеш мярка, ако не предприемеш, би предизвикало недоволство”, каза още икономистът.

Според Ганев бюджетът би могъл да е по-смел с повече мерки за консолидация още тази година.

“Политически е разбираем ходът. Когато имаш кратък хоризонт и се опитваш да го представиш по-добре. Когато имаш дълъг хоризонт като правителствата "Борисов" 1 и 2, тогава имаш политическият уклон е да покажеш нещата по-зле, да заложиш по-ниски приходи. Големият риск е, че ако допуснеш дефицит от 5,7%, изглежда ще го допуснат, изчистването на скелети води до този дефицит", коментира Ганев.

Очакванията му са, че е възможно е да има лека корекция по пера и дефицитът да изглежда по-добре. Ганев все пак добави, че не очаква да има фундаментална промяна.

"Изпълнението на бюджета ще бъде по-добро от това, което се гласува. Както Владислав Горанов като финансов министър залагаше консервативни приходи от ДДС и накрая приходите са повече, а разходите по-малко и дефицитът изглежда добре. Физически няма как да изпълним заложените капиталови разходи”, каза още експертът.

Да се внимава с дълговете

Ганев предупреди, че трябва да се внимава с взимането на дългове, за да не се изпуснат нещата и да не последва “румънски сценарий”.

"И в момента взимаме дълг, сега е 30% от БВП, имало е години и под 20%. Вече се увеличава и е предвидено да бъде 35%, за да се спре това на време, а не да го изпуснем, Румъния за 3 - 4 години отиде на 60% дълг от БВП, е , а той ще бъде показан след 3 месеца и ще видим това обещание за консолидация, което виждаме в средносрочната рамка, дали ще бъде изпълнен”, каза още икономистът.

Според Ганев вдигането на осигуровките било изчезнало от средносрочната рамка и "това, че цената да се вдигат данъци е висока, ние ще трябва да избираме между висок дефицит и дълг или консолидация".

Икономиката в някои моменти прегрява - в пазара на труда, трудно намиране на кадри. Виждаме го и като физическо кредитиране, ипотечни и потребителски и двата са във висока стойност, което е нестабилно като мащаб и ръст. “В индустрията няма прегряване, но откъм харчене, текущо кредитиране, услуги вътре в страната е по-големият проблем. Високият дълг и нестабилността носят риск", предупреди главният икономист от ИПИ.