Sofia2Go предлага планиране на маршрути, виртуално табло и свързване на карти чрез QR код

Само месец след старта на мобилното приложение Sofia2Go Центърът за градска мобилност разшири значително неговите функционалности. Потребителите вече могат да свържат персонализираната си карта за градски транспорт чрез QR код, без да посещават пункт. Приложението им позволява и още повече: да планират пътуванията си, да следят в реално време пристигащите превозни средства и да проверяват разписанията на всички линии, съобщават от ЦТМ.

Към момента Sofia2Go се използва от над 50 000 потребители.

Сред новите възможности в приложението са:

• добавяне на съществуваща персонализирана карта чрез сканиране на QR код директно с камерата на телефона, без посещение на гише;

• виртуално табло с информация за най-скоро пристигащите превозни средства по избрана линия;

• маршрутизатор за планиране на пътуване от точка до точка с различни варианти – най-бърз, най-кратък и други;

• разписания на всички линии на градския транспорт на едно място;

• карта с локациите на всички пунктове на ЦГМ и възможност за навигация до тях;

• запазване на любими маршрути, спирки и пунктове за по-бърз достъп.

Пътниците, които вече са свалили приложението, трябва да го обновят, за да получат всички нови възможности, тези, които тепърва ще го изберат получават директно новата му версия.

Само за месец от старта на партньорството с Google с виртуалните карти Sofia City Card вече са осъществени близо 150 000 пътувания. Продължаваме съвместната работа с Apple за въвеждането на услугата и за потребителите на устройства с iOS.

Потребителите на „Android“ могат да използват виртуалната си карта в „Wallet“, като така се деактивира пластиката. Е-картата е валидна дори и след падане на батерията на устройството, уточняват от ЦГМ на коментар във Facebook. Пътуващите с телефони с iOS операционна система все още не могат да си добавят е-картата към „Apple Wallet“.